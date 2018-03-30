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Kırım'ın efsane lideri Kerimoğlu TBMM'de

Kırım'ın efsane lideri Kerimoğlu TBMM'de

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 14:13 - Güncelleme: 30-03-2018 14:13

TBMM Yeni Halkla İlişkiler Binası'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Şahin, Kırım Tatar halkının efsanevi lideri Kerimoğlu, Ukrayna parlamentosu milletvekilleri ve Kırım Tatar Meclisi üyelerini TBMM'de ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. 

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Şahin, ortaokul ve lise dönemlerinde Kırımoğlu'nun kitaplarını okuyarak, onun efsanevi liderliğini örnek alarak büyüdüklerini belirterek, Kırımoğlu'nun yanında olmaktan son derce mutlu olduğunu anlattı. 

Kırımoğlu'nun verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırım'daki soydaşlarımızın esenliklerine, hak ve menfaatlerinin korunmasına özel önem veriyoruz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı bir kere daha yinelemek istiyorum. Kırım Tatar Türklerinin güvenliğinin sağlanması, hak ve hürriyetlerinin güven altına alınması temel önceliğimizdir. 

Yarımadadaki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Kırım'daki mağduriyetlerin giderilmesi için tüm taraflarla temas içinde olmayı sürdüreceğiz. Kırım meselesini uluslararası platformlarda işlemeye devam edeceğiz. Yarımadadaki durumun yerinde tespiti için uluslararası örgütlerin bölgeye temsilci göndermeleri için girişimde bulunuyoruz."

Şahin, Ukrayna ile ilişkiler de memnuniyet verici bir ivme yakaladıklarını anımsatarak, iş birliğinin her alanda geliştiğini ifade etti. 

"İŞGAL HER GÜN BİZİM HALKIMIZ İÇİN BÜYÜK EZİYET İŞKENCEDİR"
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım'ın işgalinin üzerinden 4 yıl geçtiğine işaret ederek, "Bu işgal dünya tarafından tanınmazken sadece Rusya'ya uşaklık yapan birkaç ülke tanıdı. Buna rağmen işgal devam ediyor. Bu işgal her gün bizim halkımız için büyük eziyet, işkencedir. Aldığımız malumata göre, şimdiye kadar en azından 50 bine yakın soydaşımız Kırım yarımadasını terk etmeye mecbur oldu." dedi. 

Yaşananların uluslararası kaidelere göre askeri suç sayıldığına dikkati çeken Kırımoğlu, bu suçun devam ettiğini, Kırım Yarımadası'ndaki kültür varlıklarını yok edildiğini ve yarımadanın askeri depo haline dönüştürüldüğünü söyledi.

Kırımoğlu, şöyle devam etti: "Eğer durum böyle devam ederse halkımızın geleceği bellidir. Oradan bizim halkımız yok olacak. Yakın zamanda elimize Rus istihbaratının gizli mektubu geçti. Bunu uluslararası mahkemeye de yolladık. Burada, Kırım Tatar halkını, Rus taraftarı yapmak için neler yapılması konusunda söz yürütülüyor. 

Dünya bu işgali tanımıyor ama yalnız tanımamak yeterli değil. Tanımayıp hiçbir şey yapılmayacak olsa bu işgalciler rahat olacaklar, kendi suçlarına devam edecekler. Kırım Tatar halkının Türkiye'den beklentileri büyük. Çünkü, Türkiye bizim için yalnız bir komşu değil, akraba ülkedir. Kırım'da yaşayanların belki yüzde 90'ının Türkiye'de akrabaları var. İşgalden sonra Kırım Tatar halkına en çok destek veren Türkiye oldu. Türkiye, uluslararası kuruluşlarda daima bize destek veriyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceklerini aktaran Kırımoğlu, Türkiye'den ümitlerinin büyük olduğunu söyledi. 

Yeniden söz alan Dostluk Grubu Başkanı Şahin, "Biz hem Kırım halkının haklarını, menfaatlerini hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile beraber egemenliğine halel getirecek hiçbir çalışmanın içinde olmayız, olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Sizin en yakınınızda Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu da siz çok iyi biliyorsunuz. Bu böyle olmaya da devam edecek." diye konuştu. 

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle serbest bırakılan Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un da ziyarette yer aldığını söyledi.

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