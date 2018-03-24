Kırıma uğramak nedir? Uçağın kırıma uğraması ne demek?

Uçak veya helikopter kazalarında yapılan açıklamalarda hep "kırıma uğradı' ifadesi geçer. Peki kırıma uğramak nedir? Kaza kırımı ile kırım arasındaki fark nedir? Önce helikopterin kırıma uğraması ya da uçağın kırımı ne demektir onu açıklayalım;

Kırım: Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Helikopter kırıma uğraması : Helikopterin tekrar onarılmasına müsade edecek düzeyde hasar görmesidir. Böyle bir olayda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybı olduğu taktirde, 'kırım' değil 'kaza' ifadesi kullanılır.

Uçağın kırıma uğraması nedir : Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

KIRIMA UĞRAMAK : Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir. Kırıma uğradı ifadesi geçiyorsa 'ölümlü' bir kaza olmadığı anlamına geliyor. Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade. Örneğin Pegasus'un geçtiğimiz günlerde pistten çıkması 'kırım' kelimesinin tanımına uygundur.



Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

Kırım : Bir donanıman geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Olay : Herhangi bir kimsenin yaralanmadığı, donanımın hasara uğramadığı ancak emniyetsiz bir durumun ortaya çıktığı hadiseler için bu ifade kullanılır.