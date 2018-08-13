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Kırıkkaleli işadamı 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

Kırıkkaleli işadamı 11 bin dolar ile yarım kilo altın bozdurdu

KIRIKKALELİ iş insanı Haydar Albayrak, döviz kurundaki artış nedeniyle dolar bozdurulması yönündeki çağrılar üzerine, 11 bin doları ile yarım kilo altınını bozdurdu.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 14:25 - Güncelleme: 13-08-2018 14:25

KIRIKKALELİ iş insanı Haydar Albayrak, "Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et- tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil" dedi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı’yı makamında ziyaret eden iş insanı Haydar Albayrak, buradan döviz bürosuna geçti. Kurdaki yükselme nedeniyle dolar bozdurulması yönündeki çağrılar üzerine, 11 bin doları ile yarım kilo altınını bozduran Albayrak, şunları söyledi: 

"Ülkemizde kriz oluşturmaya çalışan ABD’nin son hamlesine tepki amaçlı Kırıkkaleli bir iş insanı, bir kardeşiniz olarak burada elimizde olan 11 bin dolar ve ‘yastık altı’ tabiri ile çocuklarımıza ayırdığımız 500 gram altınları sadece eşimle birlikte parmağımızdaki yüzükleri bırakarak, geri kalanını TL’ye çevirmek için buradayız. Gün birlik, kardeşlik, beraber olma ve et- tırnak gibi birleşme zamanı; ayrışma zamanı değil. Ayrıştığımız zaman Allah esirgesin, Irak gibi Suriye gibi oluruz. Arap ülkelerinde yaşanan sıkıntı gibi ayrışmadan birleşerek, o sıkıntıları yaşamadan kardeşliğimizi ortaya koyma günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a çıkmış olduğu yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da karınca misali destek amaçlı ülkemize sahip çıkmak amaçlı bugün burada elimizde bulunan yabancı para ve ufak da olsa altınımızı TL’ye çevirmek için buradayız."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Ağustos 2018 14:52 Asil vatanseverlik bu kurlarda hareketin basladigi nisan ayinda 135 bin dolar bozdum. Ama hicbir sov yapmadan. Bu seviler zaten dolarin 3.83 iki kati ve altin o zaman 160 tl civaridi, cebi doldurmus amca ondan sonra dolar ve altin bozdurmus...

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