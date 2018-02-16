Kırıkkale'de vahşet! Kadını yakarak öldürdüler!

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin yanındaki araçta benzin bidonu ve iki cep telefonu bulundu.

Kırıkkale'de vahşet! Kadını yakarak öldürdüler!

KIRIKKALE'de insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Bahşılı ilçesinde vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin Ganime Varsak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobilin içerisinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulundu. Varsak'ın eşi Salih Varsak'ın, dün akşam eşi eve gelmeyince kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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Kırıkkale'de vahşet! Kadını yakarak öldürdüler!

BÜYÜK BÖLÜMÜ YANMIŞ: Edinilen bilgiye göre, Atadönmez Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yanında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vücudunun büyük bir kısmı yanmış kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin Ganime Varsak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kırıkkale'de vahşet! Kadını yakarak öldürdüler!

BENZİN BİDONU VE 2 CEP TELEFONU: Varsak'ın cesedi otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobilin içerisinde benzin bidonu ve iki cep telefonu bulundu. Varsak'ın eşi Salih Varsak'ın, dün akşam eşi eve gelmeyince kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

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