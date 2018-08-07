Kırıkkale'de korkunç kaza! Tam 185 metre sürüklendiler

KIRIKKALE’de kaza yapan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 185 metre sürüklenmesi mobeseye saniye saniye yansıdı. 2 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale’de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 38 ZT 306 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarptı.

BİR KİŞİ EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU: Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil tam 185 metre yerde sürüklendi. Sürüklenme sırasında karşıdan karşıya geçen bir kişi ise son anda ezilmekten kurtuldu. Kazada savrulan otomobilin ön lastiği yerinden çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR: Otomobilin sürüklenme anı mobese kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıları kurtarmak için otomobilin yanına koştu. Kazada, otomobildeki yolculardan Gökçe İnci Özlük (17) ile Ersin Ateşoğlu (29) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Güncel 07 Ağustos 2018 10:21
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