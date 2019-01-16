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Kırıkkale'de karne korkusuyla kaçan kızlar bulundu

Kırıkkale'de karne korkusuyla kaçan kızlar bulundu

KIRIKKALE’de pazartesi gününden bu yana kayıp liseli 3 kız, cep telefonlarının sinyali takip edilerek okul arkadaşlarının evinde bulunup ailelerine teslim edildi. Öğrenciler, karne korkusu nedeniyle evden kaçtıklarını ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 18:13 - Güncelleme: 16-01-2019 18:13

KIRIKKALE’de özel bir lisede eğitim gören S.Ş., A.G. ve Y.Ü., önceki gün okula gitmek için evlerinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Öğrencilerin aileleri, okula gitmeyen, akşam eve de dönmeyen kızları için polise kayıp başvurusu yaptı. 3 kızın bulunması için fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, liseli 3 kızı bulabilmek için çalışma başlattı. Cep telefonu sinyalleri takip edilen kayıp öğrencilerin, Bahçelievler Mahallesi’nde oturan okul arkadaşları M.C. adlı kızın evinde olduğu belirlendi. Eve giden ekipler, S.Ş., A.G. ve Y.Ü.’yü alarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.

Notlarının kötü olduğunu, cuma günü alacakları karneler ile evlerine gitmek istemedikleri için kaçtıklarını ileri süren öğrenciler, ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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