Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

Geçtiğimiz günlerde final yapan Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren oyuncu Gökçe Akyıldız, dünyaya getirdiği bebek için "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklinde sorular yöneltenlere "Defolun gidin etrafımızdan" diyerek tepki gösterdi.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

Geçtiğimiz temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan 'Kırgın Çiçekler'in 'Songül'ü Gökçe Akyıldız, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kendini bilmez kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.

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Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

"DEFOLUN GİDİN ETRAFIMIZDAN": Gökçe Akyıldız, "Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan" ifadelerini kullandı.

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Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

İşte o paylaşım ve yapılan yorum;

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Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

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