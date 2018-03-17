Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırtan soru!

Geçtiğimiz temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan 'Kırgın Çiçekler'in 'Songül'ü Gökçe Akyıldız, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki 'Songül' rolü ile tanınan Gökçe Akyıldız, anne oldu. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kendini bilmez kişilerin "Ne ara hamile kalıp doğurdun?", "Evlenmeden mi hamile kaldın?" şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.