Kırgın Çiçekler dizisinin Güney'i kimdir?

ATV'nin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler reytingleri sallamaya devam ediyor. Genç bir hayran kitlesine sahip dizinin en çok merak edilen karakterleri arasında yer alan Güney'i, televizyonların genç oyuncularından Arif Diren oynamaktadır.

Arif Diren, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Sen Kimsin adlı sinema filmi ile kariyerine adım atmış, 2014 yılında ise Sil Baştan dizisi ile ilk kez televizyonlarda boy göstermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Güney karakterini canlandırmaktadır.