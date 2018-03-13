Kırgın Çiçekler dizisi final bölümüyle ekranlara veda etti!

Üç sezondur ilgiyle izlenen dizi Kırgın Çiçekler dizisi bu hafta yayınlanan final bölümüyle izleyicilerine veda etti. Dizinin yayınlanan final bölümünde oldukça şoke eden dakikalar yaşandı. Final bölümünde kızlar korkunç bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldılar. Haberi alan herkes hastaneye koştu. Kızlar birer birer kendine gelirken, Songül'ün durumu kritikti. İşte, Kırgın Çiçekler dizisinin final bölümünde yaşananlar.

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker'in olduğu, yetiştirme yurdundan kalan bir grup kızın ve ailelerinin dram dolu hikayelerinin anlatıldığı Kırgın Çiçekler bu akşam yayınlanan 113. bölümüyle final yaparak izleyicilerine veda etti.

Kızlar polisten kaçarken, Songül direksiyonun hakimiyetini kaybeder. Korkunç bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılırlar. Haberi alan herkes hastaneye koşar. Kızlar birer birer kendine gelirken, Songül'ün durumu kritiktir… Ölüm tehlikesi olduğunu öğrenince şok yaşarlar… Hastaneye gelen Ali taburcu olduklarında tutuklanacaklarını bildiği için çok üzgündür… Kızlar yolun sonuna geldiklerini fark eder…