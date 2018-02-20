Kırgın Çiçekler 111. bölüm fragmanı

Kırgın Çiçekler 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kırgın Çiçekler'in yeni bölümünde neler olacak? Kırgın Çiçekler 26 Şubat 2018 Pazartesi akşamı ATV'de...

Eylül 16'sında bir kız. Bir gecekonduda annesi Mesude, kız kardeşi Büşra ve üvey babası Kemal'le birlikte yaşıyor. Eylül, Kemal'in tacizine uğruyor. Durumu annesine anlatıyor. Annesi düşünüp taşınıp bir çözüm buluyor, Eylül'ü yetimhaneye teslim ediyor.

Yetimhanenin karşısındaki binada Cemre oturuyor. Yetimhanenin iki üç metre ilerisinde bambaşka bir hayat yaşanıyor Cemrelerin evinde. Zengin bir hayat...

Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan Eylül'ü yetimhanenin müdür yardımcısı Feride avutmaya çalışıyor. O geceden itibaren Eylül'ün yetimhane günleri başlar...