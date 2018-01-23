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Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı Nazan köşeye sıkıştı

Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı Nazan köşeye sıkıştı

Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 29 Ocak 2018 Pazartesi ekrana gelecek olan Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı neler olacak? Yayınlanan son bölümü ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 21:42 - Güncelleme: 23-01-2018 00:10

ATV'de pazartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler son bölümde nefesler tutuldu. Uzun süredir devam eden ve ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler 107.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kırgın Çiçekler ekrana gelen son bölümde Serkan ve Defne'nin babalarının birden bire çıka gelmesi, hem Nazan hem de çocuklar için büyük bir şoka neden oldu. Nazan ne yapacağını bilmezken çocuklarının hiçbir şeyi öğrenmemesi için her şey yapmaya hazırlıklı. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare buldu. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım aldı. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerildi.

KIRGIN ÇİÇEKLER 107.BÖLÜM FRAGMAN

KIRGIN ÇİÇEKLER REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Pazartesi günleri güçlü rakipleriyle mücadele eden Kırgın Çiçekler reytinglerde istediği sonucu elde ediyor. Çukur ve Söz'ün gerisinde kalsa da Kırgın Çiçekler yüzdelik dilimde oldukça başarılı.

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