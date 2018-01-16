Kırgın Çiçekler 106.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

ATV'de yayınlandığı günden itibaren ilgiyle izlenen ve uzun zamandır takip edilen dizisi Kırgın Çiçekler yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Soluksuz olarak takip edilen Kırgın Çiçekler 106.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kırgın Çiçekler son bölümde Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istiyor. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmedi. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutuldu. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız etti. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakaladı. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok oldu.

KIRGIN ÇİÇEKLER 106.YENİ BÖLÜM FRAGMANI