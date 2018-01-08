Kırgın Çiçekler 105.bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin pazartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Kırgın Çiçekler güçlü rakipleriyle mücadele ediyor. Uzun zamandır yayın hayatına devam eden Kırgın Çiçekler yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Kırgın Çiçekler 105.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kırgın Çiçekler dizisi yılbaşı nedeniyle geçen hafta ekranlara gelmemişti. İzleyiciler merakla Kırgın Çiçekler yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı son bölümde neler oldu?

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM NELER OLDU? Ali çetenin elemanlarından kurtulmak için Eylül'den kendisini vurmasını istedi. Şoka giren Eylül ne yapacağını biledi. Kızlar, Eylül'e ulaşamayınca panik oldular. Gece yarısı Nazan'ın evinden çıkan Ejder'i gören Zehra, ikilinin adını çıkardı. Nazan, Serkan ve Cemre'yi ayırması için Tuna'ya baskı yaptı. Kızlar, Neriman'ın apartmanında yeni hayatlarına başladı. Ali'nin çeteyi çökertmek için yaptığı son hamlede kızlar büyük tehlike altında kaldı. Peki Kırgın Çiçekler 105.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIRGIN ÇİÇEKLER 105.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kırgın Çiçekler 105.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.