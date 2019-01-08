Kireçlenmeyi önlemek için bu gıdaları tüketin

Eklemleri korumak, sağlıklı eklemler, kıkırdak ve bağ dokusuna sahip olmak için yapılabilecek pek çok şey olduğunu belirten Kök Hücre Tedavisi Doktoru Yüksel Büküşoğlu, “Yapılan son araştırmalar beslenme alışkanlıkları değiştirildiğinde eklem kireçlenmesi ve kıkırdak hasarı problemlerinde iyileşme sağlanabildiğini gösteriyor. Kıkırdak, yediğiniz gıdalara göre kendini yenileyebiliyor. Yeni bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, jöleli gıdalar takviyesinin yanı sıra egzersiz ve C vitamini, kıkırdakların, bağ dokularının, tendonların ve kemiklerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olarak eklem kireçlenmesi şikayetlerini azaltıyor, eklemlerinizi koruyor.'' şeklinde konuştu.



Büküşoğlu, jöle, sığır ve balık gibi hayvanların deri, kemik ve bağ dokularının kaynatılması ile elde edilen jelatinden yapılan bir gıda olduğunu ifade ederek, “Belki de kültürümüzün bize bir hediyesi olarak düşünebileceğimiz Paça çorbası bol miktarda jelatin içerir. Jelatin, bizim kıkırdak tutkalı olarak tarifleyebileceğimiz kolajen adlı maddenin vücutta üretilmesine neden olan aminoasitler bakımından fazlasıyla zengin bir gıda takviyesidir.” dedi.

“Kıkırdak ve yağ dokularını kuvvetlendiriyor”

Kök Hücre Tedavisi Doktoru Yüksel Büküşoğlu, jöleli gıdaların kıkırdak ve yağ dokularını kuvvetlendirdiğini kaydederek, “Gıdalarla alınan hayvansal jelatin vücudumuzda kolajen dokuların sentezini artırarak kıkırdak ve bağ dokularını kuvvetlendiriyor, kıkırdak hasarına karşı koruyor ve ayrıca yaraların kapanmasını epey hızlandırıp, cildin de gençleşip güzelleşmesine neden oluyor. Bu açıdan, gıdalarımıza bol jöle, jelatin ve C vitamini eklemenin, eklemlerimizi sağlıklı tutmada, kıkırdak tamiri ve doku onarımında yararlı bir rol oynayabileceğini söyleyebiliriz.



Ancak tıbbi olarak gereklilik durumlarında, eklem kireçlenmesinin son safhaya gelmemiş vak'alarında, kıkırdak hasarında ve spor yaralanmalarında kök hücre tedavisi öneriliyor. Bununla birlikte hastaların ilk önce kilo vererek ve yedikleri gıdalara dikkat ederek en başta kendilerini korumalı ve sağlıklarına önem vermelidirler.” diye konuştu.