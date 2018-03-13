Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

BURSA’nın Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydın hem kirayı, hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine evsahibi Zafer Erol, İ.A.'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı.