Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

BURSA’nın Karacabey ilçesinde oturduğu sitede 3 aydır kira ve aidatı ödemediği belirtilen İ.A., kirayı isteyen evsahibine kızıp, daireyi ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

BURSA’nın Karacabey ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde 32 dairenin bulunduğu bir sitede oturan İ.A., iddiaya göre, 3 aydın hem kirayı, hem de aidatı ödemedi. Bunun üzerine evsahibi Zafer Erol, İ.A.'dan parasını istedi. Öfkelenen İ.A., evdeki eşyaları ateşe verdi. Alevler kısa sürede daireyi sararken, site sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale etti. Binanın doğalgazı kesilerek önlem alındı.

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Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

Yangın sırasında 4'üncü katta mahsur kalanlar, itfaiyenin yangın merdiveni olmayınca tahliye edilemedi. Bu nedenle itfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

Yangın, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.

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Kirayı isteyen ev sahibine kızdı daireyi ateşe verdi

Polis, evi ateşe verdikten sonra kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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