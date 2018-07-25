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Kiraya verdikleri daireyi genelev olarak buldular!

Kiraya verdikleri daireyi genelev olarak buldular!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, tatile giderken evlerini Airbnb üzerinden kiraya veren bir çift dönüşlerinde tatsız bir sürprizle karşılaştı. Çift, tatil boyunca evlerinin 3 seks işçisi kadın tarafından "randevu evi" olarak kullandığını öğrendi.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 10:53 - Güncelleme: 25-07-2018 10:53

Amsterdam'ın Rivierenbuurt semtinde oturan Hollandalı çift, tatil boyunca boş kalmaması için evlerini internet sitesi Airbnb aracılığıyla kiraya verdi.

Tatil masraflarının bir bölümünü ev kirası ile karşılayan çift, Amsterdam'a döndüklerinde evi biraz dağınık buldu. Özellikle kanepe ve yatak üzerindeki beyaz lekelere bir anlam veremedi. O sırada kapıyı çalan polisin anlattığı şeyler üzerine çift büyük bir şaşkınlık yaşadı.Polis, tatilde oldukları süre boyunca evin seks işçisi 3 kadın tarafından fuhuş için kullanıldığını söyledi.

SEKS SİTELERİNE İLAN VERMİŞLER: Amsterdam polisi, seks işçisi kadınların, evi kiraladıktan sonra internet üzerindeki seks sitelerine verdiği ilan üzerine olayı ortaya çıkardı. İlandaki adrese kontrole giden polis ekipleri, evin Airbnb üzerinden kiralandığını öğrendi.Polis, kadınların Hollanda'da yasal oturma iznine sahip olduklarını ve insan kaçakçılığı ile ilgilerinin bulunmadığını öğrenince, onlardan 3 gün içinde evi boşaltmalarını istedi.

BURAYI ARTIK EVİMİZ GİBİ HİSSETMİYORUZ: Amsterdam'ın yerel kanalı AT5'e konuşan çift, sadece bir yatak odasının bulunduğu 60 metrekarelik evde 3 ayrı kişinin fuhuş yapması nedeniyle oldukça şaşkın. Evdeki halı, yatak, kanepe ve diğer tüm eşyaları kullanmaya artık cesaret edemediklerini söyleyen Hollandalı çift, "Burayı artık evimiz gibi hissetmiyoruz" diyor.

Geçici olarak bir şişme yatak alıp, onun üzerinde uyuyan çift, evden de eşyalardan da bir an önce kurtulmak istiyor. Hollandalı çift, evin kiralanmasına aracılık eden Airbnb'den uğradıkları zararı karşılamasını istiyor. Kiralama sitesi ise konuyu araştıracağını açıkladı.

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