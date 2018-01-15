Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

ABD'nin Florida bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Kiralık katil olduğu belirlenen üç kişinin, hedefe alınan kişi yerine yanlış bir kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırganlar, hatayı anladıklarını ve kadını öldürdüklerini itiraf etti.

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Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

14 yaşındaki bir çocuk annesi 42 yaşındaki Janice Marie Zengotita-Torres’in cansız bedeni kamyonetindeki bir çöp poşetinin içinde bulundu. Olay hakkında bir soruşturma başlatan yetkililer, 3 kişinin cinayeti işlediğini ortaya çıkardı.

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Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

Yapılan açıklamada Alexis Ramos, Glorian Marie Quinones Montes ve Ishnar Lopez cinayetten suçlandı. Ramos’un Montes ve Alexis Ramos’a cinayet için para verdiğini ortaya çıkaran yetkililer, “Katiller cinayet için para aldıklarını itiraf etti. Kadını kaçırdıktan sonra öldürmüşler fakat öldürmeden önce yanlış kadını kaçırdıklarını fark etmelerine rağmen yine de soğukkanlılıkla cinayeti işlemişler” açıklamasını yaptı.

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Kiralık katil kimlikleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

Osceola County Şerifi Russ Gibson, “Kimlikleri karıştırmışlar ve tamamen masum bir insanın canını almışlar” ifadesini kullandı. Lopez’in cinayet emrini bir gönül ilişkisi dolayısıyla verdiği kaydedildi.

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