Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk isimli dizinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu

Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk isimli dizinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu

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Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti

Akay, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti

Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor.” dedi.

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Kiralık Aşk dizisinin genç oyuncusu hayatını kaybetti

Ayrıca genç oyuncunun sette ünlü oyuncular Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefinin beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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