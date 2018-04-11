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Kıraç'tan Doğu Guta için skandal sözler! İnanmayın

Kıraç'tan Doğu Guta için skandal sözler! İnanmayın

Dünya, Esad'ın Doğu Guta'da düzenlediği ve 180'e yakın sivil vatandaşın ölümüne neden olan kimyasal katliam nedeniyle ayağa kalktı. Katliama bütün ülkelerden sanatçılar, sporcular, siyasetçiler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Türkiye'den ise Kıraç olaya tepki gösterdi ancak Kıraç'ın sözleri herkesi şoke etti.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 16:23 - Güncelleme: 11-04-2018 16:23

Esad'ın Doğu Guta'da düzenlediği ve180'e yakın sivil vatandaşın ölümüne neden olan kimyasal katliam Suriye'de büyük bir savaşın eşiğine getirdi. 

Esad kimyasal silahlarla 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'ya saldırdı. Saldırıda çocuklarında aralarında bulunduğu 180'e yakın kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyadan katliama lanetler yağdırılırken sanatçı Kıraç'tan tuhaf bir açıklama geldi.

DOĞU GUTA'DA KİMSAL KULLANILMADI: Şarkıcı Kıraç, Doğu Guta'daki katliamı görmezden geldi ve Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına inanmadığını yazdı. Kıraç'ın onlarca çocuğun ölümüne neden olan ve kimyasal silahlarla sivilleri katleden Esad'a tek bir söz dahi etmemesi dikkat çekti.

İŞTE KIRAÇ'IN O TWEETLERİ...

Suriye'nin kimyasal kullandığına kesinlikle inanmıyorum. Siz de inanmayın!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: DOĞU GUTA'DA KATLİAM VAR

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu. Dün Beşar Esad rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye davet etmişti.

500 KİŞİDE KİMYASAL SEMPTOMLAR GÖRÜLDÜ

Bu talep ardından bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

DOĞU GUTA'DA NELER YAŞANDI?

Bölgede bulunan bazı doktorlar, gözlemciler ve aktivistler, Cumartesi akşamı Suriye ordusunun bir helikopterden varil bombasıyla Sarin gazı attığı, bu nedenle en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Beyaz Bereliler ilk attığı tweette ölü sayısını 150 olarak açıklarken sonradan bu tweeti silip 70 kişinin öldüğünü duyurdu.

180 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SÖYLENİYOR

Muhalefet yanlısı Guta Medya Merkezi ise 75 kişinin öldüğünü ve bin kişinin de yaralandığını açıkladı.Suriye'deki hastanelerle çalışan bir ABD derneği olan The Union of Medical Relief Organizations da BBC'ye bilgi vererek 70 kişinin öldüğünü belirtti. Bir dernek sözcüsü bölgeden gelen bilgilerin 180 civarında ölüme işaret ettiğini, ancak aralıksız bombardıman nedeniyle bunu doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi.

Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek burkan sözler

Doğu Guta'dan görüntüler yürek sızlattı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 16:50 Kıraç bir alevidir ve Esedi bu ülkenin alevileri gibi adil ve asil zannetmektedir. Bir insan mensubu olduğu toplumdaki insanları haklı ya da haksız olduklarına bakmaksızın fanatik duygularla savunuyorsa orada bir sorun var demektir.

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