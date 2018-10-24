Kiracıyla ev sahibinin baltalı kavgası! Olan eve oldu

Ev sahibi - kiracı kavgasına sahne olan ev Sakarya'da üç yıl önce satıldı. İddiaya göre; kiracı hem evden çıkmadı hem de kirayı ödemedi. Ev sahibi, sabah saatlerinde gelerek öfkesini kendi evinden çıkardı. Cam çerçeveyi baltayla indirdi. Kiracı da aynı şekilde karşılık verdi.
KOMŞU DA DAHİL OLDU
Bir süre sonra kavgaya evin yan tarafında oturan komşu da dahil oldu. Gece çalıştığını söyleyen ve sesten rahatsız olan komşuyla da kısa süreli gerginlik yaşandı. Tartışma polis gelene kadar devam etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
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