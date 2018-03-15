Kipa aktüel 15-28 Mart ekspress indirim broşürü

Kipa aktüel indirim broşürü yayınlandıç 15-28 Mart tarihleri arasında onlarca kipa ekspress marketlerde büyük indirim var. Evinizim tüm ihtiyaçlarını bulacağınız kipa ekspresslerde bu hafta prill 9 lira, temzilik bezleri 8 lira, finisg 80'li tablet 35 lira, halley 10'lu 4.5 lira, 6'lı coca cola 9 lira, minies bebek bezleri 18 lira, tursil matik 20 lira, olin ayçiçek yağı 25 lira olacak.