Kimyasal katliam sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma'ya kimyasal saldırı düzenlenmiş, saldırıda 49 sivil hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında bebek ve çocuklar da vardı. Bölgedeki çalışan "Beyaz Baretliler" isimli sivil savunma örgütü saldırıların arkasında Esad yönetiminin olduğunu ifade etmişti.