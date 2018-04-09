Kimyasal hadımlık kaç sene etkili, seks yapabiliyorlar mı?

Kimyasal hadım nedir, kimyasal hadım cezası neler, hangi suçları işleyen kimyasal hadım edilecek, hadım edilen kişi cinsel ilişkiye girebilecek mi ve kimyasal hadımlık kaç sene etkili olacak soruları yine gündem oldu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 1 maddelik kimyasal hadımlık cezası Türk Ceza Kanuna'na girdi. Peki kimlere kimyasl hadım cezası uygulanacak? Hangi ülkeler uyguluyor tüm merak edilenler haberimizde...

KİMYASAL HADIM NEDİR: Her iki yumurtalık veya testislerin çıkarılarak testosteron ve östrogen adlı hormonların salgısını durdurma işlemine hadımlaştırma veya kastrasyon adı veriliyor. Kölelik devirlerinde, köle kullanan ülkeler, melez çocukların meydana gelip kendi ırklarını bozmasını önlemek amacıyla kastrasyona başvururlar ve bu kişileri kısırlaştırıyorlardı.

Tarihin çeşitli zamlarında, bilhassa Ortadoğu ülkelerinde kastrasyon uygulanıyordu. Yine, kiliselerde koroda şarkı söyleyen erkek çocukların seslerinin bozulmaması için kastrasyon yapılmakta ve seslerinde bir değişikliğin meydana gelmediği görülmekteydi. Kastrasyon, genellikle her yaşta yapılabilir. Ancak puberteden evvel yapıldığında daha etkili olduğu biliniyor..

Kimyasal hadım ile diğer hadımın farkı nedir: Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Bunun yerine ilaç verilerek testestoran seviyesi düşürülüyor. Gerçek hadımda ise penis ve testisler kesiliyor ve bu işlem geri dönüşsüz oluyor

KİMYASAL HADIMIN UYGULANDIĞI ÜLKELER: ABD'de yaklaşık 7 eyalette cinsel suçlar için kimyasal hadım uygulaması var.

Kaliforniya 1996 yıllında cezaevinden salıverilen bazı cinsel saldırı suçluları için kimyasal ya da fiziksel hadımı kabul eden ilk eyalet oldu.

Eyaletteki yasalar, 13 yaşın altındaki çocuklara karşı herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım uygulanmasını öngörüyor.

* 2010'da uygulamayı hayata geçiren Polonya, Avrupa'da bazı cinsel suçlar için kimyasal hadımı zorunlu kılan ilk ülke oldu.

Yasa, 15 yaşın altındaki çocuklara ya da aile üyelerine cinsel saldırıda bulunanların hapis cezalarını tamamlamalarının ardından ilaçla cinsel isteklerinin yok edilmesini öngörüyor. Bu kişilere 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.

* Rusya'da da 2012'de kabul edilen yasa uyarınca 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyenler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutulabiliyorlar. Suçun tekrarlanması halindeyse ömür boyu hapis cezası veriliyor.

Kanun 14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesini yasaklıyor.

* Güney Kore ise, Asya ülkeleri arasında kimyasal hadımı kabul eden ilk ülke oldu.

2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konan 19 yaş üzeri yetişkinlere kimyasal hadım uygulanabiliyor.

* Endonezya da kimyasal hadımın uygulandığı ülkeler arasında. Yasaya göre, suçlulara hapis cezalarını çektikten sonra iki yıla yakın bir süre kimyasal hadım uygulanıyor. Bu uygulama için suçlunun 18 yaşından büyük olması şartı aranıyor.

* Moldova ve Estonya'da da çocuk istismarcılarına kimyasal hadım uygulaması bulunuyor.

Osmanlı'da Hadım nasıl yapılıyordu: Osmanlı döneminde tecavüz suçluları penis ve testisleri kesilerek hadım edilirdi. Bu hadım etme şekli hayli kanlı oluyordu. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre hadım şöyle yapılıyordu;

- Göbeğin altı ve baldırlar, aşırı kanamayı önlemek için bandajlarla sarılırdı. Hadım edilecek kişi sırtüstü yatırılır, operasyon bölgesi enfeksiyon riskini azaltmak için acı biber karıştırılmış su ile üç kez yıkanırdı. Ameliyat bölgesi iyice temizlendikten sonra, orağa benzeyen küçük bir bıçak vasıtasıyla testisler ve penis, mümkün olduğu kadar dibinden kesilirdi.

- Penisin kökündeki kanala gümüş bir iğne yahut metal bir çubuk sokulur ve idrar akışı geçici bir süre için durdurulurdu. Yara, iltihabı ve kanı emmesi için soğuk su içine yatırılmış kâğıtlarla kapatılır ve üzeri sarılırdı.

- Sargı tamamlanınca, hadım hemen yürütülür ve daha sonra yatırılırdı. Hasta hem tuvalet ihtiyacını gideremeyeceği, hem de yarası nedeniyle büyük acılar çektiğinden, üç gün boyunca su içmesine izin verilmezdi.

- Ameliyatın üçüncü gününde sargılar açılır, gümüş iğne yahut metal çubuk çıkarılır ve hasta, idrarının aniden bir şelâle gibi akmasından büyük rahatlık duyardı. Hadım idrarını yapabildiyse, tehlikeyi atlatmış olurdu ama eğer yapamazsa idrar kanalları enfeksiyon kapmış ve şişmiş demekti. Birkaç gün sonra, büyük acılar içerisinde ölümün gelmesi artık kaçınılmazdı.