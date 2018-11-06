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Kimya Gökçe Aytaç kimdir ilk evliliği olay olmuştu Diriliş kadrosunda

Kimya Gökçe Aytaç kimdir ilk evliliği olay olmuştu Diriliş kadrosunda

Kimya Gökçe Aytaç kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Kimya Gökçe Aytaç evli mi soruları Diriliş Ertuğrul'a transfer olmasının ardından merak edildi. Erkenci Kuş dizisinde Polen karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Kimya Gökçe Aytaç 1989 doğumlu aslen İstanbullu. 2011 yılında Gökçe Özyol ile evlenmişti.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 11:35 - Güncelleme: 06-11-2018 11:35

Diriliş Ertuğrul 5. sezon yeni bölümünlerinde  Evdokya karakteri ile sık sık göreceğimiz Kimya Gökçe Aytaç kimdir, aslen nereli, boyu kaç santim ve evli mi soruları merak edildi. Son olarak Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman'ın sevgilisi Polen'i oynayan Kimya Gökçe Aytaç artık Diriliş dizisinde boy gösterecek, Evdokya karakteri ile oyunculuk kariyerine devam edecek. 

Hakkında merak edilenler, daha önce rol aldığı projeler, evli mi? bekar mı? kaç yaşında, soruların cevapları.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR: 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro kökenli oyuncu ilk oyunculuk deneyimini, Medcezir dizisi ile gerçekleştirmiştir. Güzel oyuncunun boyu; 1.75, kilosu ise 55’tir. 

Kimya Gökçe Aytaç Rol aldığı reklam, dizi ve sinema filmleri;
Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca İstikbal, Papia, Balparmak, Esenora reklamlarında oynamıştır. Rol aldığı sinema filmleri ise Koca Bulma Sanatı, Suda Balık ve Vezir Parmağı’dır.

2016 yılında İstanbul Profile Kültür Merkezi’nde İdeal Koca ile Sevgili Karım ve Uykusuz isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

2018’de ise ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘un oyuncu kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır. Dizinin 5. sezonunda katılan başarılı oyuncunun Diriliş’te Evdokya karakterini canlandıracağı belirtilmiştir.

Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk eğitimi, Dialog Anlatım ve İletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri almıştır. Özel yetenekleri arasında, tekvando, at biniciliği, klasik ve elektro gitar mevcuttur. Ayrıca şan eğitimi de almaktadır.

Kimya Gökçe Aytaç evlilik hayatı; Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile evlenmiştir. Ancak evliliği şiddetli geçimsizlik nedeni ile 2013 yılında son bulmuştur. Çift birbirine karşılıklı etkili eylem, tehdit ve hakaret davası açmıştır. Daha sonra evlerini ayırmış, arkadaşla kahvaltı nedeni ile kavga etmişlerdir. Daha sonra yumruklaştıkları açıklanmış, Gökçe Aytaç’ın ise bu olayda yüz kemiğinin kırıldığı belirtilmiştir. Sorunlu biten evliliğin ardından çiftler oturup düşündükten sonra sakince karar vererek anlaşmalı olarak boşanmışlardır.

PEKİ YENİ SEZONDA NELER OLACAK: DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK: Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan diziye ilişkin ipuçları geldi.

Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ”Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.

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