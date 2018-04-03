'Kimseye batmasın' demişti! Nez'den 5. evliliğe yeşil ışık

Oyuncu Eylem Server Ünüvar’la evliliğini şubat ayında noktalayan Nez, önceki akşam yeni sevgilisi müzisyen Emre Akım’la görüntülendi. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan şarkıcı Nez, “Dört kez evlenip boşandınız, beşinci evlilik olur mu?” sorusuna gülerek yanıt verdi: “Gencim, güzelim, sağlıklıyım. Bu işler kısmet işi.”

4. EVLİLİĞİNDE DE ARADIĞINI BULAMADI

Nez, oyuncu Eylem Server Ünüvar ile geçen yıl nikâh masasına oturmuştu. Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşme kararı alan Nez, bu 4. evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı ve geçen ay Eylem Server Ünüvar'dan boşandı.

''KİMSEYE BATMASIN'' DEMİŞTİ

Nez daha önce yaptığı açıklamada ''Evliliklerim kimseye batmasın'' demişti.

Üçüncü kez hüsrana uğradı! Nez boşandığını böyle duyurdu HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN