Kimseye aldırmadı! Bir anda iç çamaşırını indirdi ve...

Şoke eden görüntü Tayland'da kaydedildi. 2017 yılının Temmuz ayına ait olduğu belirtilen görüntülerde bir adam trafiğin yoğun olduğu görülen bir yolda, aracını yol kenarına çekiyor. Aniden arabadan fırlayan adam etrafta kimse olup olmadığına aldrmadan iç çamaşırını ve pantalonunu indirip yol kenarına tuvaletini yapıyor. İhtiyacını giderdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi pantalonunu çekip, arabasına binip olay yerinde uzaklaşıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören video viral olma yolunda ilerliyor.

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