Kimselere aldırmadı! Herkesin ortasında öpücüklere boğdu

Şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel’le Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. 2018’i İtalya’da karşılayacak olan ikili, check-in işlemlerini yaptırırken aşka geldi. Kimselere aldırmadan basın mensuplarının önünde öpüşen çift, evlilikle ilgili soruları, “Gözlerinizden öpüyoruz, iyi seneler” şeklinde cevapladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Twitter

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Şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel’le Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. 2018’i İtalya’da karşılayacak olan ikili, check-in işlemlerini yaptırırken aşka geldi. Kimselere aldırmadan basın mensuplarının önünde öpüşen çift, evlilikle ilgili soruları, “Gözlerinizden öpüyoruz, iyi seneler” şeklinde cevapladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Twitter

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Şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel’le Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. 2018’i İtalya’da karşılayacak olan ikili, check-in işlemlerini yaptırırken aşka geldi. Kimselere aldırmadan basın mensuplarının önünde öpüşen çift, evlilikle ilgili soruları, “Gözlerinizden öpüyoruz, iyi seneler” şeklinde cevapladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin fotoğrafları hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Twitter

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