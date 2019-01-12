Kimse o olduğuna inanmıyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış

Şu sıralar Kanal D'de ekrana gelen ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projelerinden olan Çocuklar Duymasın'da, 'Müsteşar Kemal' karakteri ile tanıdığımız Ferdi Akarnur'un kariyerine bir Kemal Sunal filmi ile başladığı ortaya çıktı.
Usta oyuncunun, Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen'in baş rolünde olduğu Çöpçüler Kralı filminde kuyruk sırası düzenleyen adam rolünde yer aldığı görüldü. Oyuncunun genç halini gören sosyal medya kullanıcıları ise şaşkınlıkların gizlemediler.
Ferdi Akarnur, 27 Ocak 1946 tarihinde Samsun‘da dünyaya geldi. İlkokulu Fazılkadı İlkokulu'nda okuduktan sonra Namık Kemal Ortaokulu'nu bitirdi. Ardından Sanat Enstitüsü Motor Bölümü'nden mezun oldu.
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