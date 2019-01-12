Kimse o olduğuna inanmıyor! Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Çöpçüler Kralı'nda oynamış

Şu sıralar Kanal D'de ekrana gelen ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projelerinden olan Çocuklar Duymasın'da, 'Müsteşar Kemal' karakteri ile tanıdığımız Ferdi Akarnur'un kariyerine bir Kemal Sunal filmi ile başladığı ortaya çıktı.

Twitter

Facebook 1 9