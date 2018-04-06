Kimse ne olduğunu anlayamadı… Bir anda ortaya çıktılar…

Tayland’ın güneyinde bulunan ve turistler tarafından tercih edilen popüler yerlerden biri olan Koh Lahta Adası’nda sahile vuran garip deniz canlıları merak uyandırdı.

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı canlılardan bazıları, denize geri atılmalarına rağmen kuma dönmeyi tercih etti. Turistlerin ifadesine göre, her biri yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda olan “uzaylıların” saydam derilerinin içinde, hareket eden “canlı organizmalar” da bulunuyor.

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