Kimse hamile olduğuna inanmıyor bir de karnına bakın şoke olacaksınız

Son dönemde sosyal medyada en çok geçen isimlerden biri Reanna Stephens. Bunun nedeni de 18 yaşındaki genç kadının altı aylık hamile olduğunu söylemesine rağmen kimseyi buna inandıramaması. Karnı kelimenin tam anlamıyla dümdüz olan Stephens, bu görüntüsü yüzünden kimseyi gerçekten hamile olduğuna inandıramıyor. Hatta paylaştığı ultrason bile onun hamile olduğuna kimseyi inandıramadı. Reanna Stephens, altı aylık hamile olmasına rağmen sahip olduğu görüntüyü yaptığı egzersizlere ve uyguladığı vegan diyetine bağlıyor. Genç anne adayı yoga, kardiyo, boks, kick boks, jujitsu ve ağırlık eğitimi ile birlikte 6 yıldır dövüş sanatları ile uğraştığını söylüyor. Daha önce de Sarah Stage adlı iç çamaşırı modeli de benzer bir nedenle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.







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Son dönemde sosyal medyada en çok geçen isimlerden biri Reanna Stephens. Bunun nedeni de 18 yaşındaki genç kadının altı aylık hamile olduğunu söylemesine rağmen kimseyi buna inandıramaması. Karnı kelimenin tam anlamıyla dümdüz olan Stephens, bu görüntüsü yüzünden kimseyi gerçekten hamile olduğuna inandıramıyor. Hatta paylaştığı ultrason bile onun hamile olduğuna kimseyi inandıramadı. Reanna Stephens, altı aylık hamile olmasına rağmen sahip olduğu görüntüyü yaptığı egzersizlere ve uyguladığı vegan diyetine bağlıyor. Genç anne adayı yoga, kardiyo, boks, kick boks, jujitsu ve ağırlık eğitimi ile birlikte 6 yıldır dövüş sanatları ile uğraştığını söylüyor. Daha önce de Sarah Stage adlı iç çamaşırı modeli de benzer bir nedenle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Twitter

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2 8

Son dönemde sosyal medyada en çok geçen isimlerden biri Reanna Stephens. Bunun nedeni de 18 yaşındaki genç kadının altı aylık hamile olduğunu söylemesine rağmen kimseyi buna inandıramaması. Karnı kelimenin tam anlamıyla dümdüz olan Stephens, bu görüntüsü yüzünden kimseyi gerçekten hamile olduğuna inandıramıyor. Hatta paylaştığı ultrason bile onun hamile olduğuna kimseyi inandıramadı. Reanna Stephens, altı aylık hamile olmasına rağmen sahip olduğu görüntüyü yaptığı egzersizlere ve uyguladığı vegan diyetine bağlıyor. Genç anne adayı yoga, kardiyo, boks, kick boks, jujitsu ve ağırlık eğitimi ile birlikte 6 yıldır dövüş sanatları ile uğraştığını söylüyor. Daha önce de Sarah Stage adlı iç çamaşırı modeli de benzer bir nedenle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Twitter

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