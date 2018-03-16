Kimse bunu beklemiyordu! Katy Perry'nin öpücüğü şok etti

'American Idol'de jüri üyesi olan şarkıcı Katy Perry ile geçtiğimiz gün programda sahneye çıkan 19 yaşındaki yarışmacı arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Katy Perry, bir anda oturduğu jüri masasından doğrulup 19 yaşındaki yarışmacıyı dudağından öptü.