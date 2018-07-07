  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kimse beklemiyordu! MHP sıralarında dikkat çeken kare

Kimse beklemiyordu! MHP sıralarında dikkat çeken kare

MHP lideri Bahçeli ve İYİ Partili Koray Aydın Meclis'te yemin töreninde bir araya geldi. Aralarında gerginlik olan iki ismin samimi tokalaşmaları gözlerden kaçmadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-07-2018 16:11 - Güncelleme: 07-07-2018 16:11

Seçimlerin ardından 600 milletvekili bugün Meclis'te yemin ediyor. Yemin töreninde Meclis renkli görüntülere de sahne oluyor.

Posta gazetesinin haberine göre; MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İYİ Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi.

EL SIKIŞTILAR
Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti. Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı. Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

İSTİFA KRİZİ
Bahçeli, MHP'den istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Koray Aydın için "İstifa tek taraflı tercihtir, partimiz açısından hayırlı olmuştur. 2019'daki bir adaylık için şimdiden isim veriyorsa birilerini hava boşluğuna atıp yerine geçmeyi düşünüyordur" demişti.

KARŞILIKLI ATIŞMIŞLARDI
MHP'li muhaliflerden Trabzon Milletvekili Koray Aydın da Bahçeli için "Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülke tek adama verilmiştir, buna destek olan MHP'de de tek adamlık olmuştur. MHP tek bir kişinin partisi haline gelmiştir. Ortada kala kala MHP'nin ismi ve mahsun üç hilali bırakılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı ülkücülük değildir. MHP'ye duyulan güven halk nezdinde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kimse beklemiyordu! MHP sıralarında dikkat çeken kare haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mustafaaaa 07 Temmuz 2018 16:41 iyi olmuş kuskunluk 3 gündür koray beyi teprik ediyorum

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro