Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu! Son hali olay

Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu! Son hali olay

Zara Hartshorn nadir olarak rastlanan lipodistrofi hastalığından, çocuklarından beri muzdarip. Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş. Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor. Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı. Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah Robert Ersek’le görüştü. Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor.Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

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Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu! Son hali olay

Zara Hartshorn nadir olarak rastlanan lipodistrofi hastalığından, çocuklarından beri muzdarip. Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş. Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor. Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı. Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah Robert Ersek’le görüştü. Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor.Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

217
Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu! Son hali olay

Zara Hartshorn nadir olarak rastlanan lipodistrofi hastalığından, çocuklarından beri muzdarip. Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş. Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor. Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı. Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah Robert Ersek’le görüştü. Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor.Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

317
Kimse 20 yaşında olduğuna inanmıyordu! Son hali olay

Zara Hartshorn nadir olarak rastlanan lipodistrofi hastalığından, çocuklarından beri muzdarip. Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş. Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor. Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı. Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah Robert Ersek’le görüştü. Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor.Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

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