  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kimlikleri belli oldu: Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarındandı!

Kimlikleri belli oldu: Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarındandı!

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin pilotlarının kimlikleri belli oldu. Uçağın kaptan pilotu Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biriydi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-03-2018 21:10 - Güncelleme: 11-03-2018 21:10

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 tipi iş jetinin Kaptan Pilotu Melike Kuvvet’ti. Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding’in uçağında görev yapıyordu.

İkinci Pilot ise Beril Gebeş’ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmıştı. Uçuş okulunu bitirip pilot lisansını aldı. Türk Hava Yolları'nda uçtu. Daha sonra istifa edip ayrıldı. Başaran Holding'e geçti. Beril Gebeş'nin babası Vecahat Gebeş de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olraka görev yapıyor. (kokpit.aero)

İran'da Türk jeti düştü: 11 ölü                                                                                 

Hüseyin Başaran ve Mina Başaran kimdir? Dev projeye onun adını vermişti!

 

Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!Bekarlığa veda partisi dönüşü facia!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kimlikleri belli oldu: Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarındandı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro