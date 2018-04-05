Kimlik kartı ile gelen PIN zarflarını saklamak zorunlu mu?

Eskiden kullandığımız ciltli kimlik kartlarımız tarih oluyor, yerlerine banka kartlarının boyutundaki çipli kartlar geliyor. Bir süredir devam eden başvuru ve değişim süreci hakkında bilmeniz gerekenleri, çipli kimlik kartlarının işlevlerini açıklıyoruz.
Yeni çipli kimlik kartlarımız, bürokratik anlamda pek çok engeli aşmamızı sağlayan hizmetleri kendi bünyesinde topluyor. Artık cebimizde üzerinde bilgilerimiz yazan mühürlü ve ciltli kağıtlar yerine, bilgilerimizi dijital veriler halinde saklayan kartlar taşımaya başladık. Bir süredir nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda vatandaşlar, çipli kimlik kartlarına sahip olamaya başladılar. Ancak bu yeni sistem hakkında soruların olduğu da aşikar. En azından bir vatandaşlık bilinci olarak taşıdığımız kimliklerin ne işe yaradıklarını, nasıl alındıklarını ve kullanıldıklarını bilmemiz şart. Sizin için 14 soru altında ihtiyacınız olan bilgileri, cevaplar şeklinde derledik.
Çipli kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Eğer yurt içindeyseniz yeni kimlikler için e-Devlet üzerindeki Nüfus Müdürlüğü portalından, çağrı merkezinden randevu alarak, randevusuz şekilde en yakın nüfus müdürlüğüne giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Yurt dışındaysanız, yurt dışı nüfus müdürlüğü temsilciliklerine gitmeniz gerekiyor.
Çipli kimlik kartı başvurusunda istenilen belgeler neler? Eğer ilk defa çipli kimlik kartı başvurusu yapacaksanız, resmi olarak kimlik ibrazı yapılabilen, fotoğraflı belgelerden birisiyle birlikte son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik vesikalık fotoğrafı gerekiyor. Resmi olarak kimlik belgesi yerine geçen diğer belgeler şu şekilde:Eski tip üfus cüzdanı Uluslararası aile cüzdanı Pasaport Sürücü belgesi Memur cüzdanı Avukat kimlik kartı Askeri kimlik kartı Basın kartı Muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi Yukarıdaki belgeler dışında bir belge başvurularda kabul edilmiyor. Verilen fotoğrafın fotokopiyle ya da farklı yollarla çoğaltılmış olması kabul edilmiyor. Kimlik kartlarının başvuru takibi ve yaş sınırları: Eğer yukarıdaki belgeleri temin edemiyorsanız ve 18 yaşının üzerindeyseniz, yapılacak soruşturma sonucunda başvurunuz alınıyor. Başvurular internetten, çağrı merkezlerinden veya e-posta yoluyla takip edilebilirler.
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