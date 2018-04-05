Kimlik kartı ile gelen PIN zarflarını saklamak zorunlu mu?

Yeni çipli kimlik kartlarımız, bürokratik anlamda pek çok engeli aşmamızı sağlayan hizmetleri kendi bünyesinde topluyor. Artık cebimizde üzerinde bilgilerimiz yazan mühürlü ve ciltli kağıtlar yerine, bilgilerimizi dijital veriler halinde saklayan kartlar taşımaya başladık. Bir süredir nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular sonucunda vatandaşlar, çipli kimlik kartlarına sahip olamaya başladılar. Ancak bu yeni sistem hakkında soruların olduğu da aşikar. En azından bir vatandaşlık bilinci olarak taşıdığımız kimliklerin ne işe yaradıklarını, nasıl alındıklarını ve kullanıldıklarını bilmemiz şart. Sizin için 14 soru altında ihtiyacınız olan bilgileri, cevaplar şeklinde derledik.