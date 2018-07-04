Kimler bakan olacak?

Yeni dönem resmen başlıyor…

8 Temmuz saat 15.00’te TBMM Genel Kurulu toplanacak ve milletvekili yemin töreni yapılacak…

Büyük gün ise 9 Temmuz…

9 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek ve ardından merakla beklenen yeni Bakanlar Kurulu’nu yani tarihe not düşecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bakanlarını açıklayacak…

Tabi ki şimdi tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı kabinede…

Erdoğan'ın nasıl bir kabine kuracağı, kimleri yardımcı yapacağı, çalışma kadrolarını nasıl seçeceği kendi bileceği iş.

Kurulacak hükümetin güvenoyuna ihtiyacı yok.

Dolayısıyla siyasi endişeye gerek kalmadan, tamamen icraata yönelik isimler seçecektir…

Sonrasında sistem yeniden yapılandırılacak devlet kademeleri ve bürokrasi yeniden şekillenecek.

Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, Erdoğan’a büyük kolaylık sağlayacaktır…

Meclisin de yemininden sonra üzerine düşeni yapacağı düşünülürse, yeni düzenin hızlı bir şekilde kurulması, atamaların yapılması ve sistemin işletilmesi fazla zaman almayacaktır..

İşin özeti işte budur…

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Gelelim yeni kabineye…

Yani seçilen milletvekillerinin istifa etmeden bakan olamayacağı gerçeği karşısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mevcut bakanlar kurulundan kaç ismi alacağı merakla bekleniyor..

Ama bu sayının en fazla 4, en az 3 olacağı yönünde görüş hakim…

AK Parti’nin TBMM’de 301 sandalyenin altına düşüp çoğunluğu kaybetmesine rağmen MHP ile “Cumhur İttifakı” adı altında yapılan işbirliğinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de sürecek olması Erdoğan’ın elini hiç kuşkusuz güçlendiriyor..

O nedenle AK Parti’nin milletvekili sayısı ha 294 olmuş ha 290 önemi yok…

Peki kabinede kimler yer alabilir…

Bir kere 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmayan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AB Bakanı Ömer Çelik’in 16 bakandan 4’ü olmasına kesin gözüyle bakıldığını söyleyelim..

Yani Erdoğan istediği takdirde bu isimlerin bakan olmasının önünde istifa edip etmeme gibi bir engel yok…

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Gelelim ‘Mevcut bakanlardan kimler istifa ettirilip bakan olarak açıklanır’ sorusunun cevabına…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye’yi enerji alanında dönüştüren, önemli işlerin altına imza atan Berat Albayrak’ın görevine devam etmesinin banko olduğunu söylemek zor değil…

Keza Cumhuriyet tarihinin en kritik döneminde Dışişleri Bakanı olarak tek falsosu bulunmayan, reste restle cevap vermesini bilen Mevlüt Çavuşoğlu’nun dış politikadaki sürecin aynen devam etmesi için görevini sürdürmesi büyük olasılık…

“Az konuşup çok işler yapan” Adalet Bakanı Abdülhamit Gül muhtemel bakanlardan biri olabilir.

AK Parti kurulduğu günden bu yana Erdoğan’ın ister partide ister bakanlıklarda kilit adam olarak her zaman görev verdiği Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de devam etme şansı yüksek…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de isminin konuşulduğunu söyleyelim..

Tabi herkesin merak ettiği isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..

Cumhuriyet tarihinin en başarılı İçişleri Bakanı olarak adlandırılan Soylu’nun terörle mücadelede halk, bakanlık ve güvenlik güçleri noktasında yaşanan ruh birlikteliğinin bozulmaması için görevine devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın çevrelerce dile getiriliyor…

Yani 3 en fazla 4 isim aranıyor!

Mevcut kabinede olan ama yeni dönemde bakan olamayacak bazı isimlerin ise yeni sistemin 9 kurulunun başında bir bakan gücüne sahip olarak kalması güçlü bir ihtimal.

Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak çalışma dünyasında tarihi dönüşümlerin altına imza atarak herkesin takdirini kazanan Jülide Sarıeroğlu ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bakan olmasalar dahi Erdoğan’ın beyin takımında yer alacaktır diye düşünüyorum…

Erdoğan, TBMM’de güçlü bir AK Parti grup yapısını düşünmesinin çok önemli olduğu gerçeğine bakıldığı zaman ince eleyip sık dokuyacaktır…

Tabi ki bunlar aldığımız kulis bilgileri…

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Peki dışarıdan kimler bakan olabilir veya 9 kritik kurulun başkanı olabilir…

Veya yeniden belirlenecek güçlü bir Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı…

Erdoğan’a yakın kulislerden gelen bilgiler ışığında yazarsak ismi geçenler…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın…

En zor dönemlerde bile Erdoğan’ın yanından hiçbir gün ayrılmayan, dış dünyada önemli lobi gücü olan AB eski Bakanı Egemen Bağış…

Kamu Baş Denetçiliği görevini mükemmel şekilde yürüten Av. Şeref Malkoç'un Adalet Bakanı olabileceği mevcut bakan Abdülhamit Gül'e yeni sistemin 9 kurulundan birinin emanet edilebileceği yönünde bilgilerde geliyor.

Erdoğan’ın büyük güven duyduğu Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu…

Türkiye’nin 1 numaralı sivil toplum örgütü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu…

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan…

Ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Dr. Hasan Doğan…

Erdoğan’ın yanında sadece Özel Kalem Müdürü olarak değil ailenin de artık bir parçası konumunda, gerçek bir sadakat adamı duruşu gösteren Doğan’ın yeni sistemdeki rolü çok daha farklı olacaktır…

Çünkü Dr. Hasan Doğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ve gönlünde bir bakandan daha öte olduğu bilinir…

Peki MHP’den kimler yer alabilir..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkan yardımcılığı görevini kabul edip etmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, 16 kişilik kabineye MHP’li liyakat sahibi iki isim vermesi güçlü bir ihtimal...

Bu arada bazı kulislerde her zaman Erdoğan’a destek veren eski Başbakan Tansu Çiller’in başkan yardımcısı olarak görev alacağı yönünde söylentiler dolaşıyor…

Olur mu?

Zor..

Ama bugün eski DYP Genel Başkanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İçişleri Bakanı…

DYP’nin eski Genel Başkanı eski Başbakan Çiller ile DYP’nin unutulmaz İçişleri Bakanı Mehmet Ağar (Oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili seçildi) dışarıdan destek vererek Erdoğan’ın yanında saf tutuyor..

Bunun anlamı nedir?

AK Parti merkez sağın da gücü haline gelmiştir…

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Yani Erbakan Hoca’nın “Milli Görüş ruhu” gibi Menderes’in “DP ruhu” da AK Parti’nin genlerine işliyor…

İkisinin de sloganı aynı değil mi?

“Yeter söz milletin…”

Tabi bu yolculuğa MHP de katıldı…

Yani Merkez sağ AK Parti’de buluşuyor…

Yarın İYİ Parti de aynı blokta yer alırsa şaşırmayın…

Diğer tarafta CHP, HDP ve bir bakmışsın Muharrem İnce’nin CHP’den koparak yeni yol haritası çizdiği DSP…

İki partili bir sistem…

Tıpkı ABD’deki gibi..

Bir tarafta Demokratlar…

Diğer tarafta Cumhuriyetçiler..

Yeni dönemin adı budur!