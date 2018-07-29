Kiminle beraber olsa ona benziyor!

İşte bu konu son birkaç gündür internet ortamında, sosyal medyada kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla "aklını kaçırmasına" neden oldu. Yani bir tür çılgınlık yarattı.

Kiminle beraber olsa ona benziyor!

İşte bu konu son birkaç gündür internet ortamında, sosyal medyada kullanıcıların kelimenin tam anlamıyla "aklını kaçırmasına" neden oldu. Yani bir tür çılgınlık yarattı.

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Kiminle beraber olsa ona benziyor!

Sarah McGonagal adında bir internet kullanıcısı, Brad Pitt ve hayatına giren kadınlarla ilgili olarak yıllar önce hazırlanan bir makaleyi yeniden gündeme taşıdı. Makale Pitt'in, hayatına giren kadınların fiziksel görünüşlerine, tarzlarına göre her seferinde kendini de "baştan yarattığını" anlatıyordu. "Kız arkadaşlarına benzemeyi seven adam" başlıklı bu makale, Twitter'da 61 bini aşkın kez retweet edildi, 300 bine yakın da beğeni aldı.

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Kiminle beraber olsa ona benziyor!

İşin ilginç yanı bu önermenin gerçekten de doğru olmasıydı. Gelin bir bakalım Brad Pitt, zaman içinde nasıl da hayatına giren kadınlara bazen "ikizleri kadar" benzemiş. Brad Pitt, uzun süreli ilişki yaşadığı, hatta evliliğin eşiğinden döndüğü Gwyneth Paltrow ile evliyken saç modelini bile ona uygun hale getirmişti.


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Kiminle beraber olsa ona benziyor!

Birçok kişi de konuyu McGonagal 'ın sosyal medya ortamına taşımasından sonra "Bugüne kadar nasıl fark etmemişiz" yorumlarını yaptı. Bazen de aksesuarlarıyla sevgilisine uyum sağlıyordu.

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