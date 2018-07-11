Kimdir bu Tarkan Yavaş! Adnan Oktar'ın 2 numaralı ismi kaçtı

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ilk sözleri, "İngiliz derin devletinin oyunu" oldu.

Edinilen son dakika haberi bilgisine göre, Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Oktar, buradaki basın mensuplarına, "İngiliz derin devletinin oyunu bu, iddialar yalan" şeklinde seslendi.

SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.



TARKAN YAVAŞ KİMDİR?

30 yıldan bu yana Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer almaktadır. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde eğitim tarihimizde önemli bir yere sahip olan Galatasaray Lisesi’nden başarılı bir öğrenci olarak mezun olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiş ve aynı üniversitede Siyasi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra doktorasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümüne devam etmiştir. Kültürel faaliyetleri üniversite yıllarından itibaren her geçen gün artarak bugünlere kadar devam etmiştir.

BİNLERCE KONFERANS DÜZENLEDİ

Adnan Oktar’ın Fahri Başkanı olduğu ve Yaratılış gerçeği, evrim teorisinin geçersizliği, Kuran mucizeleri başta olmak üzere bilimsel ve imani konularda yurt içi ve yurt dışında binlerce konferans düzenleyen Teknik ve Bilim Araştıma Vakfı’nın ve milli değerlerimizin milli birlik ve beraberlik konusunda halkımızı bilinçlendirme ve milli değerlerin korunması yönünde toplumsal duyarlılığı arttırma amaçlarını taşıyan Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın uzun yıllardır başkanlığını yapmaktadır.

Bu vesile ile Türk dış politikası, Atatürkçülük, Türk İslam Birliği gibi konularda pek çok konferansta konuşmacı ve yönetici olarak yer almıştır. Aynı zamanda A9 TV’de haftalık olarak yayınlanan ve gündemin yorumlandığı “Gündem Analiz” isimli programlara konuşmacı olarak katılmış, dünyadaki ve ülkedeki sosyal ve siyasi sorunları Kuran’dan çözümler ışığında ele alarak fikirlerini aktarmıştır.

GALATASARAY'DA VOLEYBOL OYNADI

Öte yandan iş hayatında inşaat sektöründe firma sahibi olarak ticari faaliyetlerini de sürdürmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atmış veya danışmanlık yapmış başarılı bir iş adamıdır. Vakıf çalışmaları ve iş hayatındaki yoğunluğunun yanı sıra aynı zamanda iyi bir sporcudur. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Spor Kulübü’nde lisanslı voleybol oynamıştır. Pek çok takdir belgesi ve madalya kazanmış, yabancı takımlara karşı ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.



GALATASARAY'A ÜYE

Galatasaray Spor Kulübü’nde üyeliği halen devam etmektedir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı ve devletin bekasını ve haklarını korumakta kararlı, milli şuura sahip, aydın bir Türk neslinin oluşması en büyük isteklerindendir.

