Kimdir bu Ercan Harmancı? Sapık öğretmenin olay sözleri

KONYA'da eşofman giyen kız öğrenciler için sapıkça duygular beslediğini itiraf eden Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı hakkında soruşturma başlatıldı. Ercan Harmancı 'din' maskesi altına saklamaya çalıştığı sapkın düşüncelerinin arkasında durduğunu duyurup özrü kabahatinden büyük bir açıklama yaptı.

KİMDİR BU ERCAN HARMANCI ? : Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ''Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.'' dedi.

BENİM ÇOK SAPIK DUYGULARIM VAR

Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

"Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler',

OKULLARDA ZİNA İŞLİYORLAR

' Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.',

MALUM ŞAHSIN ALTINA

'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz'. 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın.

ÖĞRETMENİN KARŞISINDA KIVIRMAK ZİNADIR

'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'

SAPIK SÖZLERİNİN ARKASINDAYMIŞ

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

"Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette. Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafına hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç."