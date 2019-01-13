Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Binlerce kişi aynı anda...

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dün akşam ekranlara gelen özel bölümde daha önce sorulan "ilk hangi hayvana silikon takıldı" sorusu geceye yine damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Binlerce kişi aynı anda...

Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ederken dün akşam yayınlanan özel bölüm yine çok konuşuldu. ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında daha öncede yayınlanmış bir soru özel bölümde tekrar ekrana geldi. "ilk hangi hayvana silikon takıldı" sorusu geceye yine damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Binlerce kişi aynı anda...

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan özel bölümünde "İlk silikon meme hangi hayvana takılmıştır?" sorusu özel bölümle tekrar ekrana geldi. Daha öncede büyük ilgi çeken soru sosyal medya ve ekran başındakileri tekrardan bir hayli şaşırttı. Soruya yarışmacı Genco Demirer yanlış cevap vererek 60 bin kaybetmişti.

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Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Binlerce kişi aynı anda...

Toplam 15 bin para ödülü kazanan yarışmacıya kaybettiren sorunun cevabı ise köpek olacaktı. İnek,köpek,fare ve maymun şıklarından Genco Demirer Maymun şıkkını seçerek 60 bin TL kaybederek programa veda etmişti.

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Kim Milyoner Olmak İster'i patlatan silikon sorusu! Binlerce kişi aynı anda...

Genco Demirer'in kazandığı ödül ise 15 bin TL oldu.

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