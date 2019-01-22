Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Kim Milyoner Olmak İster'de ekrana gelen 'program' sorusuna stüdyodakilerin büyük bir bölümü yanlış yanıtı verince izleyenler isyan etti.

Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

ATV'de sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam yayınlanan bölümüne 'program' sorusu damga vurdu. Zeynep Altuntaş isimli 18 yaşındaki yarışmacı, bu soru karşısında tereddüte düşünce seyirciye sordu. Ancak seyircilerin birçoğu da soruyu bilemeyince sosyal medya karıştı.

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Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Altuntaş'a yöneltilen ilk soru, "Dişlek, uzun kulaklı ve ponpon kuyruklu olarak tarif edilen hayvan hangisidir?" oldu. Genç yarışmacı, 'tavşan' yanıtını verdi ve doğru yanıtı bularak bir sonraki soruya geçmeye hak kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Zeynep Altutaş'ın karşılaştığı ikinci soru ise,"Hangisi Yeşilçam filmlerinde 'Biz ayrı dünyaların insanıyız' dendiğinde kastedilenlerden birisi olamaz"dı. 18 yaşındaki Altuntaş, D şıkkı olan "Yaşadığımız gezegenler farklı" yanıtını vererek bu soruyu da doğru bildi.

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Kim Milyoner Olmak İster'i karıştıran anlar! İzleyici isyan etti

Yarışmacıya yöneltilen 2000 TL değerindeki soru bir sesli soruydu. Yarışmacı bu soruda da doğru yanıtı bulmayı başardı.

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