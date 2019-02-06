Kim Milyoner Olmak İster'e katılan temizlik görevlisi olay oldu! İşte ödülü

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 45 yaşındaki temizlik görevlisi Cuma Kervankıran, hem açıklamaları hem de performansıyla izleyicilerin gönlünü fethetmeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan temizlik görevlisi olay oldu! İşte ödülü

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı fenomen bilgi yarışması 'Kim milyoner Olmak İster', 4 Şubat Pazartesi günü 801. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden renkli anların yaşandığı yeni bölümde en dikkat çeken yarışması ise Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Kervankıran oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan temizlik görevlisi olay oldu! İşte ödülü

Yarışmaya eşi ve çocuklarının ısrarı ile katıldığını belirten Cuma Beyin heyecandan eli yüzü ter içinde kaldı. Öte yandan Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini anlatırken sarf ettiği şu cümlelerle ekran başındaki herkesin gönlünü fethetmeyi başardı;

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan temizlik görevlisi olay oldu! İşte ödülü

"Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz." Cuma Bey'in karşısına çıkan sorular ve kazandığı ödül ise şu şekilde;

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan temizlik görevlisi olay oldu! İşte ödülü

500 TL değerindeki ilk soru; "'Ne haberler var, işer nasıl?' anlamındaki soru hangisidir?" şeklindeydi. Cuma Kervankıran bu soruya A şıkkı olan 'Ne var ne yok?' yanıtını verdi ve doğru yanıtı bulmayı başardı.

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