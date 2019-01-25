Kim Milyoner Olmak İster'e de katılmıştı! Hikayesi ağızları açık bıraktı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Akçapınar Köyü'nde yaşayan ve ailesini dinlemeyerek cebindeki 10 TL ile köyden kaçıp lise okuyan Ayşenur Çelek, şimdi Dubai'ye gitmek için gün sayıyor. Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümününde okuyan ve hayali olan aşçılık mesleğini yapmak isteyen Çelek, daha önce ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmadaki açıklamalarıyla da izleyicinin gönlünü fethetmişti.
"BABAM AZMİMİ GÖRÜNCE KABULLENDİ": Liseyi bitirdikten sonra için verdiği mücadelede hiç pes etmediğini belirten Çelek, yaptığı açıklamada, "15 yaşıma kadar köyümden dışarıya çıkmamıştım. Ortaokulu bitirdikten sonra derslerimde iyi olunca lise okumak istedim. Bu durumu babamla paylaştım. Babam beni okutmak istemedi. Ben onu dinlemedim ve kimseye haber vermeden sabah köy otobüsüne binip Bursa’ya kaçtım...
Babam da polisi aramış. Daha Bursa’ya inmeden polisler beni geri çevirdi. Eve geldiğimde güzelce konuştum, derdimi anlattım. Babamda bendeki azmi görünce kabullenmek zorunda kaldı. Sonrasında bana destek oldu. Liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü’nü kazandım" dedi.
'DUBAİ'DE STAJIM VAR': Hayalinin aşçılık olduğunu ve kariyer planlamasını bu yönde şekillendirdiğini söyleyen Çelek, "Şimdiki kariyer hedefim ise çocukluk hayalimi gerçekleştirmek. Aşçı olmak istiyordum. Mülakatları kazandım. Mayıs ayında İstanbul’da 4 aylık bir eğitim sürecim var. 4 ay da Dubai'de stajım var. Sonrasında da profesyonel aşçı olarak hayatıma devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER