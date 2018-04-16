Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı: Asel Köroğlu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 14 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ve Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara geldi.

Yarışmaya Ankara'dan katılan 18 yaşındaki Asel Köroğlu renkli kişiliğiyle damga vurdu. Hızlı konuşması, heyecanı ve ses tonuyla sosyal medyaya damga vuran genç yarışmacı, Murat Yıldırım'ın zaman zaman uyarılarıyla da karşılaştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2. Dünya Savaşı sırasında, prensesken hangi askeri hizmete katılarak orduya destek olmuştur?

A- HemşirelikB- AşçılıkC- Kamyon şoförlüğüD- Plilotluk

Cevap: C

ASEL KÖROĞLU KİMDİR?

Asel Köroğlu 2000 yılında Ankara'da doğdu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret hazırlık sınıfı öğrencisi.