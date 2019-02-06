Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran temizlik görevlisi! Bakın ne kadar kazandı

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan temizlik görevlisi Cuma Kervankıran, hem performansı hem de söylemleriyle seyirciden tam not aldı.

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması 'Kim milyoner Olmak İster', 4 Şubat Pazartesi günü 801. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Birbirinden renkli anların yaşandığı yeni bölümde en dikkat çeken yarışması ise Topkapı Sarayı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan, 45 yaşındaki Cuma Kervankıran oldu. Twitter

Facebook 1 10

Yarışmaya eşi ve çocuklarının ısrarı ile katıldığını belirten Cuma Beyin heyecandan eli yüzü ter içinde kaldı. Öte yandan Cuma Bey, işini ne kadar çok sevdiğini anlatırken sarf ettiği şu cümlelerle ekran başındaki herkesin gönlünü fethetmeyi başardı; Twitter

Facebook 2 10

"Popüler olan bir yerde çalışıyorum, dünyanın gözbebeği, herkes bizim işimize gıpta ile bakıyor. Biz işimizi seviyoruz, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerin giremediği yerlere bile giriyoruz. Binlerce eseri görüyoruz." Cuma Bey'in karşısına çıkan sorular ve kazandığı ödül ise şu şekilde; Twitter

Facebook 3 10