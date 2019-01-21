Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorular Kendini test et

Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ediyor. Bu soruları bilemeyen yarışmacılar ise kimi zaman çok büyük paralar kaybediyor. Yarışmacıların bilemediği o sorular ve cevaplarıyla kendinizi test edebilirsiniz
PEKİ EFSANE YARIŞMA KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İ KİMLER SUNDU: İlk olarak yarışmanın sunucu koltuğuna oturan isim usta oyuncu Kenan Işık olmuştu. Yarışmanın tanınmasını ve sevilmesini sağlayan usta oyuncu Kenan Işık geçirdiği hastalıktan dolayı yarışma programına veda etmişti.
ATV'nin kararı ile yarışmayı uzun süre başarılı oyuncu Selçuk Yöntem sunmuştu. Bir dönem başarılı bir şekilde yarışmanın sunucu koltuğunda oturan isim daha sonra yarışmadan ayrılmıştı.
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