Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorular Kendini test et

Murat Yıldrım'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programında izleyenleri bir hayli şaşırtan sorular sorulmaya devam ediyor. Bu soruları bilemeyen yarışmacılar ise kimi zaman çok büyük paralar kaybediyor. Yarışmacıların bilemediği o sorular ve cevaplarıyla kendinizi test edebilirsiniz

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