Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının hikayeyi herkesi duygulandırdı

ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacının maddi imkansızlıktan dolayı saçlarını satmak zorunda kaldığını söylemesi stüdyodaki herkesi duygulandırdı.

Sunucu Murat Yıldırım, yarışmacının eski fotoğraflarına bakarak, "Saçların güzel olmuş." yorumunda bulundu. Yıldırım'ın bu sözleri karşısında yarışmacı, "Belime kadardı saçlarım, satmak durumunda kaldım, malum İstanbul, zor" diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı. Yarışmacının cevabı karşısında ne diyeceğini bilemeyen sunucu Murat Yıldırım "Böyle de güzel" demekle yetindi.

1000 TL ÖDÜL KAZANDI: İstanbul'da yaşayan ve tiyatro ile uğraşan 24 yaşındaki yarışmacı İzzet Mürsel Bucak, 1000 TL ödülle yarışmaya veda etti.