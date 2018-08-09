Kim Milyoner Olmak İster'de şoke olan yarışmacılar

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ilk soruda elenen talihsiz yarışmacıları derledik...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar her kesimden, eğitimden herkes yarıştı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuşlar ilk soruda elendi ya da köyündeki ilkokulu yarım bırakmış yarışmacı binlerce lira kazandı. Fakat en büyük ilgiyi çok basit sorularda elenenler çekti. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ilk soruda elenen talihsiz yarışmacıları derledik...

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar her kesimden, eğitimden herkes yarıştı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuşlar ilk soruda elendi ya da köyündeki ilkokulu yarım bırakmış yarışmacı binlerce lira kazandı. Fakat en büyük ilgiyi çok basit sorularda elenenler çekti. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ilk soruda elenen talihsiz yarışmacıları derledik...

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2 19

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugüne kadar her kesimden, eğitimden herkes yarıştı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuşlar ilk soruda elendi ya da köyündeki ilkokulu yarım bırakmış yarışmacı binlerce lira kazandı. Fakat en büyük ilgiyi çok basit sorularda elenenler çekti. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasında, ilk soruda elenen talihsiz yarışmacıları derledik...

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