Kim Milyoner Olmak İster'de 'Pes artık' dedirten olay!

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yaşanan bir olay bu kadarı da olmaz dedirtti. Edebiyatla ilgili bir soruyu telefon jokerindeki, Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde bir öğretim görevlisine soran yarışmacı doğru cevabı veremeyerek elendi.

Yarışmacıya, yarışmadaki sesli soruda Nazım Hikmet’in ‘Herkes Gibisin’ adlı şiirini besteleyen ve seslendiren Cem Karaca’nın şarkısı soruldu. Yarışmacı soruyu bilmediğini söyleyerek telefonla joker hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Daha sonra Şehir Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirttiği arkadaşına bağlanan yarışmacı soruyu bir kez de arkadaşı için okudu. Soruyu duyan öğretim görevlisi yüzde 90 oranında doğru cevabın Atilla İlhan olduğunu söyledi. Bunun üzerine Atilla İlhan diyen yarışmacı büyük bir şok yaşadı.

Olay sonrasında sosyal medyada Şehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi hakkında birçok yorum yapıldı.

  • Medya 14 Ekim 2018 12:14
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Dursun YILMAZ 14 Ekim 2018 14:06 Üniversite Hocalarının çoğu İngiltere de öğrenim gören orta okul öğrencisi seviyesinde deyince kızanlar oluyor.İşte gerçek.Üniversite Mezunlarının neden boş beyinle mezun oldukları anlaşılıyor.Üniversite Hocalarının gerçek bir taramadan geçirilmesi gerekiyor.Geleceğimiz için bu şart.İkinci olarak İngilizceyi 4 yılda öğretemeyen tüm üniversiteler kapansın.İngilizce bilmeyen üniversite mezunu olamaz.

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