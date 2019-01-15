Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Yıldırım'ı terleten bok böceği sorusu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in önceki akşam ekrana gelen bölümünde 60 bin TL değerindeki dokuzuncu soru, sunucu Murat Yıldırım'a zor anlar yaşattı. 'Bok böceği' sorusunu okumakta zorlanan Yıldırım, gülmekten kendini alamayınca stüdyodakiler de kahkahaya boğuldu.

Ekrana yansıtılan soruyu okumaya başlayan Murat Yıldırım, 'bok böceği' kelimesini görünce bir an duraksadı ve yüzünün kızardığı görüldü. Soruyu tekrar okumak zorunda kalan Yıldırım, seyirciden özür diledi.

Yarışmacıya yöneltilen soru ise "2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre bir bok böceği türünün kendi vücut ağırlığına kıyasla çekebileceği yük, 70 kg lık bir insanın yaklaşık kaç kg kaldırmasına eşirttir" şeklindeydi.